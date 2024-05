GLI AMORI di Toto Cutugno - l’incanto elegante che rivive nella voce di MASSIMO GALFANO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 23 maggio 2024)cattura l’essenza dell’eredità diin “Gli”, anticamera di un album ispirato all’indimenticabile amico e mentore. Andiamo a saperne di più.e “Gli” di, celebre cantante, paroliere, produttore e vocal coach italiano con una carriera costellata di successi e riconoscimenti, annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Gli” (Hurricane Music Production). Questa traccia, disponibile in tutti i digital store dal 27 Maggio, in occasione del compleanno dell’artista, non è soltanto un ritorno sulle scene, ma un ponte animico ed emotivo che collegaal suo indimenticabile amico e icona della musica italiana,. Per l’ascolto: https://open.spotify.com/intl-it/artist/3NWOBfDhdI4qjUSpNUmfVQ?si=vmSzJzkKS1advri6kolmVA “Gli” “Gli”, che funge da apripista all’album “Emozioni” – disco che ripercorre i più grandi successi diattraverso la sensibilità e l’intensità interpretativa di, la cui uscita è prevista per il prossimo 27 Ottobre – simboleggia un significativo collegamento tra il passato e il presente, immergendosiprofondità dell’amicizia epotenza delle emozioni sulle ali di melodie che hanno accompagnato e abbracciato intere generazioni.