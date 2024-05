Giuliano Giuliani primo calciatore morto di Aids - la moglie | Lo prese all' addio al celibato di Maradona

La insultano per il suo peso, le scrivono sui social che non è adatta come moglie di un calciatore, e lei cancella tutti i suoi post su Instagram. Il delirio narcisistico consumistico della bellezza di chi segue il dio (che gioca a) pallone ha superato un’ulteriore barriera. ilfattoquotidiano

Martedì sera, la moglie di Dyego Sousa, un calciatore portoghese che gioca nella seconda divisione spagnola, ha distrutto la Ferrari Portofino del marito, andandosi a schiantare. L’incidente è avvenuto a Madrid: in auto con la donna, la cui identità non è stata resa nota, c’era anche un suo amico: fortunatamente nessuno dei due è rimasto ferito. ilfattoquotidiano

Ciro Immobile e Jessica Melena, cerimonia al tramonto in total white per i 10 anni di matrimonio - Tra queste, il calciatore laziale Mattia Zaccagni e la moglie e influencer Chiara Nasti , in attesa della secondogenita. Il dress code Total white. I post di Jessica Melena per Ciro, l'anello di ...

"Giuliani si giocò la vita al matrimonio di Maradona. Arrivò dopo Garella, era complicato, chiuso" - ... era complicato, chiuso", un calciatore del Napoli a Veltroni Walter Veltroni sulle pagine del Corriere della Sera intervista l'ex moglie del portiere Giuliano Giuliani che giocò per due anni con la ...