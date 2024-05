Giuliani si giocò la vita al matrimonio di Maradona Arrivò dopo Garella - era complicat - chiuso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024) “, erao,”, un calciatore del Napoli a Veltroni Walter Veltroni sulle pagine del Corriere della Sera intervista l’ex moglie del portiere Giulianocheper due anni con la maglia azzurra e poi fu improvvisamente messo alla porta e, da scudettato, finì a giocare in serie B con l’Udinese. È morto a trentotto anni. È morto di Aids, il primo calciatore a contrarre la malattia. La contrasse all’addio al celibato di. È morto nel silenzio di tutti. Ai suoi funerali non c’era nessuno dei colleghi che con lui avevano giocato nel Verona, nel Napoli, solo Mattei del Como e Vanoli dell’Udinese. Non un allenatore, non un presidente. Nessuno, se non pochi amici. Raffaella Del Rosario racconta cosa succede quando lo seppe «Lui me lo disse a Udine, Aveva fatto gli esami di routine. Venne un giorno e mi confessò di essere sieropositivo. La miaprecipitò nel buio.