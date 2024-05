Giulia Tramontano | rivelato in quale stanza è stata uccisa da Impagnatiello

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’ha massacrata nel salotto dell’appartamento dove vivevano a Senago, in provincia di Milano. Dove avrebbero dovuto riecheggiare i primi gorgoglii del piccolo Thiago che ancora custodiva in grembo.aggredita lì da Alessandro. Lo scorso 27 maggio èlì dall’uomo colcredeva di stare costruendo una famiglia. Il responsabile della scientifica del carabinieri lo ha cristallizzato nell’aula dove sta tenendosi il processo in cui l’ex barman è accusato dell’efferato omicidio che ha confessato. Il pavimento del salotto dell’appartamento, ha raccontato il militare ascoltato come testimone, quando è stato sottoposto all’esame del luminol “Si è acceso per parecchi minuti”. L’effetto è stato provocato dalla copiosa presenza di sangue che nemmeno l’accurata pulizia fatta dall’imputato nelle ore successive all’omicidio è riuscita a cancellare.