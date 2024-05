Giro d’Italia - oggi 18esima tappa | orari - come vederla in tv

Passo del Brocon, 22 maggio 2024 - La tappa 17 del Giro d'Italia 2024 porta la carovana da Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Groden a Passo del Brocon dopo 159 km e, soprattutto, dopo 5 GPM da scalare: sembra il teatro perfetto per l'ennesima impresa di Tadej Pogacar, ma proprio quest'ultimo aveva preannunciato di non essere interessato alla vittoria, preferendo gestire.

