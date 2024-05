Giro d’Italia 2024 - classifiche aggiornate dopo diciottesima tappa | tutto invariato con Pogacar in rosa

(Di giovedì 23 maggio 2024) Leladel, la Fiera di Primiero – Padova di 178 chilometri. Non cambia nulla nella generaleunapianeggiante che vede trionfare Merlier davanti a Jonathan Milan.saldo in Maglia, l’azzurro comunque tiene la ciclamino.: ORDINE DI ARRIVO: IL CALENDARIO COMPLETO TELECRONISTI E COMMENTATORI MONTEPREMI E PRIZE MONEY L’ALBO D’ORO DEL VENTUNESIMO SECOLO TUTTI GLI ORARI DI TUTTE LE TAPPE, CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Tadej(UAE Emirates) in 66h17’02” Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers) +7’42” Daniel Felipe Martinez (Bora Hansgrohe) +8’04” Ben O’Connor (Decathlon AG2R) +9’47” Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +10’29” Thymen Arensman (Team Ineos Grenadiers) +11’29” Romain Bardet (Team DSM-Firmenich Postnl) +12’18” Einer Rubio (Movistar Team) + 13’33” Filippo Zana (Team Jayco-Alula) +13’52” Jan Hirt (Soudal Quick Step) +14’44” CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO (in aggiornamento) Jonathan Milan (Lidl-Trek) 284 punti Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) 175 Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step) 113 CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA Tadej(UAE Emirates) 230 punti Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF – Faizané) 148 Georg Steinhauser (EF Education – Easypost) 130 CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA (in aggiornamento) Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) 63h41’47” Thymen Arsensman (Team Ineos Grenadiers) +0’41” Filippo Zana (Team Jayco-Alula) +3’23” SportFace.

