Giro d’Italia - 18esima tappa | sulla ruota di Padova esce il numero di Merlier

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il belga Tim(Soudal Quick Step) ha vinto in volata la diciottesimadel 107°che viaggiava da Fiera di Primiero a, lungo 178 chilometri di gradevole discesa. Nell’incantevole cornice di Prato della Valle, il fiammingo ha colto il suo terzo successo in assoluto alla corsa rosa, il secondo quest’anno dopo quello di Fossano e, curiosità statistica, il primo in una frazione che non avesse partenza o arrivo a Novara. Alle spalle del rappresentante del Wolfpack si è piazzato il friulano Jonathan Milan (Lidl Trek) che ha preceduto l’australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck). Resta immutata la classifica generale con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in maglia rosa e con un vantaggio di 7’42” sul colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe) e 8’04” sul gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). La cronaca della giornata odierna, in considerazione dello sprint conclusivo praticamente scontato, è inevitabilmente scarna.