Giovanni Toti - l' interrogatorio fiume dei pm | 200 domande in otto or - il governatore risponde

(Di giovedì 23 maggio 2024)ore di. Per quasi tutta la giornata illigure, ai domiciliari per corruzione dallo scorso 7 maggio, ha risposto a più di 200dei pm titolari dell'inchiesta che ha portato un terremoto nella politica locale. L'si è tenuto in una caserma della Guardia di finanza all'interno del porto, una scelta per cercare di evitare l'assalto dei giornalisti. Assistito dall'avvocato Stefano Savi, il presidente della Regione Liguria ha risposto in merito alle diverse accuse, dalla contestazione dei soldi finiti nelle casse del suo comitato, ai suoi rapporti con l'imprenditore Aldo Spinelli, dalle presunte pressioni per garantirgli dei vantaggi all'ipotesi di voto di scambio per garantirsi la vittoria. Secondo quanto filtra dalla procura ci sarebbero state poche pause.dalle ore 11 di questa mattina ha risposto ai quesiti dei pm genovesi titolari dell'inchiesta.