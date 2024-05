Giornata della Legalità Cerimonia con le scuole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Porto Sant’Elpidio onora, oggi, lanell’anniversariostrage di Capaci, con un momento celebrativo al parco che porta il nome dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (sul lungomare Faleriense). Il ritrovo è alle 10.30 per la deposizione di una corona d’alloro ai pieditarga dedicata alle due vittimemafia. Seguiranno interventi delle autorità e di una delegazione delle scolaresche cittadine. "Il 23 maggio segna una delle date più funeste nella storia italiana, con la strage di Capaci che costò la vita al giudice Falcone, alla moglie e ai componentisua scorta, cui seguì, due mesi più tardi, l’attentato di via D’Amelio in cui trovò la morte Borsellino e con lui morirono 5 agentiscorta" commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella. Nel 2017, la città ha intitolato ai due eroi un parco pubblico affinché anche le giovani generazioni ricordino sempre le due figure simbololotta alla mafia.