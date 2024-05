Giornata della legalità | Agrorinasce e ANM incontrano gli studenti dell’I C di Villa Literno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIn occasionee una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Magistrati hanno incontrato glistituto Comprensivo “L. Da Vinci” plesso “G. Rodari” di; un’occasione per ricordare l’esempio di magistrati lungimiranti come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli agentiscorta che vennero uccisi da Cosa Nostra nel 1992, ma anche per riflettere sul lavoro effettuato sui beni confiscati e sulle sfide future nel territorio, in particolare di. Si tratta dell’ultimo incontro del ciclo di seminari “La culturae dell’ambiente nelle scuole”, progetto che ha preso il via il 14 ottobre 2023 con l’inaugurazione del vivaio didattico al Centro di educazione e Documentazione Ambientale “Pio La Torre” di Santa Maria La Fossa. In una sala gremita, Beatrice Tavoletta Dirigente Istituto Comprensivo “L.