Giorgia Meloni in calo - cresce il Pd | gli ultimi sondaggi in vista delle Europee

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) Volge al termine la campagna elettorale per le prossime. E proprio in queste ore è emerso uno realizzato da Pagnoncelli e pubblicato dal Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani: si tratta di unaultime rilevazioni che sarà possibile pubblicare, prima dello stop imposto per legge a ridossovotazioni. Numeri che sembrano confermare alcuni trend già evidenti nelle scorse settimane, a partire dalla situazione di Fratelli d’Italia. Il partito diè stimato al 26,5%, indi due punti rispetto ad aprile. Questo riflette una diminuzione del gradimento della presidente del Consiglio, che ha perso tre punti in un mese e cinque dal picco massimo. Le difficoltà del governo, le tensioni interne alla coalizione e le recenti posizioni sull’Europa espresse dapotrebbero aver contribuito a questa flessione, con FdI che resta comunque il primo partito italiano.