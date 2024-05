Ginnastica ritmica - le Farfalle cercano gloria agli Europei L’Italia punta alle medaglie verso le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista2024 di, che vanno in scena a Budapest (Ungheria) fino al 26 maggio. La nostra Nazionale si presenterà alla rassegna continentale con grandi ambizioni nel concorso generale a squadre, unica gara che si disputerà anchedi Parigi 2024 e in cui le azzurreno molto in alto. Le ragazze di Emanuela Maccarani scaldano la gamba in vista dei Giochi e hanno tutte le carte in regola per strabiliare in questa occasione. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo vogliono tornare sul podio continentale dopo i secondi posti del 2006, 2010, 2014, 2018, 2021, 2022 e le terze piazze del 2003, 2008, 2012. Lo scorso anno le nostre portacolori rimasero fuori dmigliori tre posizioni sul giro completo, salvo poi conquistare il bronzo con i cinque cerchi.