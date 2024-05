Ginnastica artistica - le Fate guidano la Brixia verso lo scudetto? Esposito con Civitavecchi - incertezza al maschile

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si ritorna in pedana dopo gli esaltanti Europei di Rimini, dove l’Italia è stata assolutamente protagonista soprattutto al femminile. Appuntamento al PalaWanny di Firenze nel weekend del 25-26 maggio per la Final Sixdella Serie A1 di: nel capoluogo toscano si assegneranno i tricolori del massimo campionato italiano a squadre. Le migliori sei squadre della regular season si sono guadagnate l’ammissione a questo appuntamento e sono state suddivise in due gironi: le vincitrici delle semifinali di sabato, insieme alla miglior seconda classificata, si qualificheranno all’atto conclusivo di domenica. Tra le donne laBrescia è la grande favorita della vigilia: la Leonessa insegue il 22mo sigillo, l’undicesimo consecutivo. Cercheranno il colpaccio Alice D’Amato (Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche), Angela Andreoli (bronzo continentale al corpo libero), Elisa Iorio (argento agli Europei sugli staggi), Giorgia Villa e Martina Maggio (assenti agli Europei).

Si sono svolte a Riccione nel fine settimana le finali nazionali del campionato Gold di ginnastica artistica. Dopo il primo step di qualificazione svoltosi venerdì e sabato che riservava l'accesso soltanto alle migliori 40 ginnaste d'Italia, due delle cinque ginnaste in gara per l'Edera Ravenna si sono classificate nelle migliori dieci.

Nel weekend del 25-26 maggio andrà in scena la Final Six Scudetto della Serie A di ginnastica artistica 2024. Al PalaWanny di Firenze si assegneranno i tricolori del massimo campionato italiano a squadre, si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo toscano dove si esibiranno le stelle del panorama nazionale a due mesi esatti dalle Olimpaidi di Parigi 2024.

Oggi giovedì 23 maggio va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2024 di ginnastica ritmica. Prosegue l'avventura a Budapest (Ungheria)