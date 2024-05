Ghost of Tsushima | Director’s Cut - recensione – la via del samurai su PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 23 maggio 2024) LadiofCut per PC rappresenta il culmine di un redemption arc che definire paradigmatico potrebbe sembrare riduttivo. Il debutto delle esclusive Sony, partito con il piede sbagliato per via della conversione di The Last of Us: Part I, da parte dei ragazzi di Iron Galaxy, ha preso una piega decisamente diversa con il passaggio di consegne del dipartimento sviluppo a Nixxes. Ed è così che, una esclusiva dopo l’altra, anche il cosmo Master Race ha visto pubblicati dei prodotti sempre più raffinati.ofCut rappresenta il punto più alto di questo processo di affinamento, un prodotto talmente rifinto da sembrare addirittura nativo per PC. Ma andiamo con calma, e scopriamone di più, con la nostradiofCut. La via delof, originariamente pubblicato nel 2020 su PlayStation 4, giunge su PC nella sua versione più completa, denominataCut.