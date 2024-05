GF - i primi rumor sul cast | uno chef e un’ex soubrette tra i papabili concorrenti

Voci sul nuovo Grande Fratello di Alfonso Signorini: spuntano i primi papabili concorrenti per il reality Alfonso Signorini ha annunciato nelle scorse che ore il nuovo Grande Fratello ripartirà sotto il suo segno. Il conduttore, intervenuto sui social in un post, ha spinto gli aspiranti concorrenti a presentare le candidature in vista del nuovo Grande Fratello.

361magazine