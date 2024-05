Gerard Depardieu - dalle accuse di stupro ai pugni a Barillari – Ascolta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, Via Veneto. Come in una scena della 'dolce vita', Rino, 'il re dei paparazzi', denuncia di essere stato preso adall'attoreal quale stava scattando delle foto mentre pranzava ai tavolini di un locale. Vicenda, immortalata in un video esclusivo Adnkronos, che ha scatenatoincrociate visto che l'attore, tramite .