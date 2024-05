Genoa-Bologna - Gilardino | Vogliamo chiudere bene davanti ai nostri tifosi In porta gioca Leali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Alberto, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il, l’ultima di campionato: “in maniera positivaal nostro pubblico. Dobbiamo essere carichi, voglio che la squadra rispecchi la stagione fatta e chi sappia stare attenta in determinate situazioni. I? Sono stati il cuore pulsante, in casa avvertiamo una spinta incredibile. Avremo bisogno del loro affetto anche nella prossima stagione, quando si ripartirà da zero“.ha poi parlato dei singoli: “De Winter non ci sarà a causa di un problemino che deve smaltire. Gli altri stanno tutti. Verrà in panchina anche Messias, nonostante non abbia i 90 minuti delle gambe. In allenamento ho fatto girare moltitori e sto facendo determinate valutazioni. Ingiocherà: è stato un fantastico secondo e, insieme a Sommariva, è stato l’artefice per il miglioramento di Martinez“.