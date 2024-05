Gasperini via dall’Atalanta? L’annuncio di… Giovanni Malagò

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il futuro di Gian Pieroè sempre più un punto interrogativo. L’allenatore è stato protagonista della storica vittoria in Europa League alla guida dell’Atalanta e continua a confermarsi uno dei migliori in circolazione. Il profilo del 66enne è seguito con grande interesse dal Napoli. “resterà all’Atalanta o cambierà squadra? Non lo so, lo giuro, dovessi dire forse per certi versi la vittoria di ieri ha messo qualche chiletto in più sulla bilancia che pende verso un’altra destinazione. Questo è il ragionamento che ho fatto, non ho idea quale potrebbe essere” l’altra panchina. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del Coni, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti. Atalanta, un sassolino tolto con stile: "anche Bologna, Lecce e Verona sono vincenti" L'articolo CalcioWeb.