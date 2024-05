Gasperini | Il momento di lasciare l’Atalanta è questo ma penso di no Io voglio perdere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024)alla Rai dopo la vittoria dell’Europa League in finale 3-0 sul Bayer Leverkusen Adesso rimarrà a Bergamo?“Come disse il presidente io sono un po’ pesante, me ne rendo anche conto. Abbiamo sempre l’ambizione di fare qualcosa in più, non è un problema di rapporti è sempre un qualcosa di tecnico che si vuole fare e vogliamo sempre fare qualcosa in più. Rimanere? Devo parlare con il presidente domani, dopodomani. Resto? Adesso facciamo una festa, se uno deve scegliere ildi uscire è, ci pensiamo madi no. Io(ride, ndr.)”. Ha riportato un’italiana a vincere in Europa. “Mi da grande soddisfazione, quello che ha fattoè un titolo straordinario senza aver tantissimi debiti. Vincerlo così ha un valore diverso, non credo che oggi sono più bravo di ieri e credo che il Bologna ha vinto, il Lecce ha vinto e l’Hellas ha vinto. Il concetto di vincere allarga tanta persone, ognuno è vincente nei propri limiti”.