Gasperini ha ricordato a Xabi Alonso che deve ancora farne di strada Sueddeutsche

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un sonoro 3-0 ha riportato il Bayer Leverkusen con i piedi per terra. Come si direbbe in gergo,mangiare tanti cereali sottomarca” prima di arrivare al livello dei tecnici più esperti, come lo è. Nonostante una squadra giovane e piena di talenti, lasottolinea che a volte non basta.un tecnico in formazione, fatica contro i più esperti Continue variazioni, forti nei duelli, attenti a mantenere un certo stile di gioco, determinati, ineccepibili: così si sono presentati a Dublino i campioni tedeschi del Bayer Leverkusen imbattuti da 51 partite. Ma il 3-0 riflette fedelmente quanto accaduto nella finale di Europa League. Il Leverkusen ha provato con tutte le sue forze a segnare almeno un gol; tuttavia, la vana lotta per il gol della consolazione ha reso evidente che questa squadra èinferiore ad altre. L’Atalanta ha sempre giocato duro, in modo aggressivo, finanche spiacevole, ma ha sempre rispettato i limiti della correttezza sportiva.