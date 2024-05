Gasperini affascinato dal progetto Napoli | trattativa in corso per la panchina

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gian Pieroè rimasto colpito dalla proposta di De Laurentiis e Manna per il. Il tecnico valuta iltattico con Di Lorenzo e Kvaratskhelia protagonisti. Il futuro di Gian Pieropotrebbe essere a. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, il tecnico dell’Atalanta è rimasto particolarmente colpito dalla proposta del presidente De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna., al momento, ha due opzioni sul tavolo: restare all’Atalanta a vita, prolungando il contratto, oppure accettare la sfida del. Domani sarà una giornata cruciale, con il vertice tra l’allenatore e il presidente Antonio Percassi al termine dell’allenamento dei bergamaschi. Secondo De Maggio,vuole capire se ci sono le condizioni per migliorare ulteriormente l’Atalanta e alzare l’asticella. Il tecnico di Grugliasco, infatti, sa di giocare la prossima stagione la Supercoppa Europea, la Supercoppa Italiana e la nuova Champions League, e vuole avere le basi per essere competitivo su tutti i fronti.

