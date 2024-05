Gal Cilento - eccellenze campane in mostra | tre appuntamenti in Piemont - Lombardia e Toscana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il “Road show” promosso dal Gal(capofila di 11 Gruppi di azione locale della Campania) per far conoscere “i valori e gli obiettivi del progetto di cooperazione interterritoriale Rural Food Revolution” (varato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014/2020) prosegue nel Nord Italia con tre importanti. Il primo è oggi, alle ore 18, nel ristorante “Eat & Drinks” di Torino: nel corso della serata ci sarà uno show cooking incentrato sulla preparazione di piatti tipici del Gal Alto Tammaro (pasta con zafferano del Matese) e del Gal Terra è Vita (“Vascuotto” di Bracigliano).Il secondo appuntamento, domani, venerdì 24 maggio, con inizio sempre alle 28, è a Milano, nel ristorante pizzeria “La Ragazza”: dove si svolgerà uno show cooking rivolto agli operatori del settore e agli addetti stampa in cui si assisterà alla preparazione dal vivo di piatti tipici della tradizione culinaria del Gal Vallo di Diano (pasta con farina molita a pietra di grano duro varietà “Saragolla” e sfoglie croccanti di peperone essiccato “Starìci”), il tutto accompagnato dal vino bianco Fiano di Avellino delle Cantine “Favati” in rappresentanza del territorio del Gal Serinese Solofrana.