Gaia e Tony Effe sono perfetti insieme nel nuovo singolo

(Di giovedì 23 maggio 2024)dopo aver lasciato la Dark Polo Gang si è buttato nel mercato mainstream e lo ha fatto con una serie di duetti con cantati popparole che nel proprio curriculum vantano una vittoria ad Amici. Lo scorso anno ci ha regalato Taxi Sulla Luna con Emma, quest’anno l’ipnotica Sess0 e Samba con. Questoè meno radiofonico di quello del 2023 che in un anno ha conquistato ben tre dischi di platino, ma conferma il filone preso dal trapper. Riuscirà Sess0 e Samba a eguagliare il successo delcon Emma? Nel dubbio vi copio-incollo il comunicato stampa che mi è arrivato perché è arte futuristica. “Il video è ambientato in una discarica di automobili, dove tra carcasse di veicoli, ricambi di macchine e furgoni dismessi l’icona della trap e la cantante italo brasiliana, accompagnati da un intero corpo di ballo, trasformano il cantiere decadente in un vero e proprio palcoscenico di strada, a ritmo di samba.