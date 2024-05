G7 finanze - Stresa blindata accoglie delegazioni | focus asset russi e IA

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 mag. (askanews) – Tutto pronto a, sul Lago Maggiore, perre il G7sotto la presidenza italiana. In una città in parteper garantire la sicurezza stanno giungendo i ministri dell’economia e i governatori delle banche centrali, con le rispettive, di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti. Adrli il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Asono attesi anche il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohe, la presidente della Bce, Christine Lagarde, e i vertici degli organismi internazionali. L’Ucraina parteciperà come Paese ospite, rappresentata dal ministro Serhiy Marchenko. Il vertice prenderà il via formalmente domani mattina, ma stasera è prevista una cena di gala sull’Isola dei Pescatori.