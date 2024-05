Future Hits - biglietti e cantanti del live di Radio Zeta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Venerdì 31 maggio la Generazione Z farà cantare e ballare le migliaia di appassionati al Centrale del Foro Italico di Roma. La terza edizione deldi- lo show torna a Roma dopo un anno all'Arena di Verona - vedrà succedersi sul palco il meglio del panorama mainstream italiano del momento. Gli artisti IGli artisti Sono tanti gli artisti che si esibiranno e ad aprire la serata sarà la vincitrice di Amici 2024 Sarah Toscano. Sarà la diciottenne di Vigevano a dover rompere il ghiaccio in quello che di fatto sarà il primo vero palcoscenico importante sul quale si esibirà dal vivo. Sebbene abbia cantato per diverse puntate del Serale del talent show di Maria De Filippi in tv davanti a milioni di italiani, l’impatto con il pubblico dal vivo è tutt’altra storia. Sarà quindi il primo vero banco di prova per Sarah. Alessandra Amoroso Alfa Angelina Mango Anna Annalisa Articolo 31 BigMama Bnkr44 Bresh Capo Plaza Chiello Clara Emis Killa Emma Fabio Rovazzi Fedez Fred De Palma Gaia Gazzelle Geolier Ghali Il Pagante Il Tre Irama Mahmood Maninni Massimo Pericolo Mr Rain Paola&Chiara Rhove Ricchi e Poveri Rocco Hunt Rose Villain Slf Tananani The Kolors Tony Effe Twenty Six Zerb Iper il2024 sono disponibili sulle principali piattaforme di ticketing online.