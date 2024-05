Futuramente - largo alle donne con la ' Fisica che ci piace'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 34 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Al via agli Ibm studios di Milano, l'evento di Giffoni innovation hub e co-organizzato da Civicamente. Mattinata ricca di interventi per i primi 500 studenti delle scuole superiori che dopo aver ascoltato le tante opportunità offerte dal mondo di Oracle e della Oracle Accademy e l'intervento di Medtronic, hanno avuto modo di interagire con ‘Lache ci' il progetto di divulgazione scientifica nato dal professore diVincenzo Schiettini. E proprio il professore, durante i suoi interventi, si è concentrato sulle grandi opportunità che il futuro riservanuove generazioni eragazze che superando i preconcetti sceglieranno di mettersi in gioco e studiare le materie Stem “La scienza - ha spiegato Schiettini - ha tra le altre cose il potere di farci capire che non c'è differenze di sesso che possa incidere sulla possibilità di sviluppare le stesse competenze in fatto di materie scientifiche Mi auguro che siate voia portare in alto questo mondo e che scegliate di dedicarvi allo studio delle materie Stem”.