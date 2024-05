Furiosa | A Mad Max Saga è al cinema - ecco il trailer!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 23 maggio 2024): A Mad Maxè finalmente arrivato nelle sale deiitaliani: prepariamoci alla visione con ildi lancio dei biglietti! È finalmente arrivato nelle saletografiche italiane “: A Mad Max”, il prequel del film cult “Mad Max: Fury Road” diretto da George Miller. Il film, presentato in anteprima al Festival di Cannes, ha già conquistato il pubblico con la sua storia avvincente, le scene d’azione spettacolari e le interpretazioni magistrali degli attori.: A Mad Maxè arrivato al, vediamo insieme ilAnya Taylor-Joy veste i panni di una giovane, interpretata da Charlize Theron nel film del 2015. Lache vediamo in questo prequel è una ragazza tenace e coraggiosa che vive in un mondo desolato e brutale, dominato da uomini spietati. Rapita da bambina dalla sua terra natale, la Cittadella, viene cresciuta nella Cittadella di Immortan Joe, dove viene addestrata come guerriera e meccanico.