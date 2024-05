Francia testa Asmpa-R - missile aggiornato con capacità nucleare

Il tabù ribadito solo la scorsa settimana dalla Casa Bianca ora vacilla. Il divieto imposto all’Ucraina di usare armi americane per colpire in territorio russo inizia a vacillare. Su spinta del Dipartimento di Stato si è infatti avviato un intenso dibattitto all’interno della Casa Bianca sulla possibilità di far cadere il tabù imposto dal presidente Joe Biden fin dall’inizio della guerra.

ilfattoquotidiano