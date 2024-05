Francia effettua test di un missile con capacità nucleare

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lahato il primodi lancio di unaggiornato con, l'Asmpa-r, progettato per essere lanciato da un caccia Rafale. Lo ha riferito il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, secondo quanto riportato dal Guardian. Ilto ieri, giunge dopo che la Russia ha dichiarato di aver iniziato esercitazioni nucleari nel suo distretto militare meridionale. Lecornu ha detto che ilè stato lanciato senzaata da un aereo "sopra il territorio nazionale" e che l'esercitazione mirava a sostenere "la credibilità dell'elemento di deterrenzaaereo". .

Quattro insoliti studenti sono approdati nelle aule di Nitting, Voyer, e Hermelange, quattro minuscoli comuni francesi che contato dai 200 ai 400 abitanti circa. Insoliti perché non si tratta di bambini, bensì di pecore. open.online

Parigi, 15 mag. (Adnkronos) – Centinaia di agenti penitenziari in tutta la Francia stanno protestando dopo che ieri uomini armati hanno ucciso due agenti penitenziari in un’imboscata a un casello autostradale della Normandia e hanno liberato Mohamed Amra, detenuto legato a omicidi e traffico di droga. calcioweb.eu

Una persona è morta durante le proteste nell’arcipelago francesce. Dura la condanna delle autorità di Parigi contro i dimostranti. L’Azerbaijan intanto nega le accuse sollevate dalla Francia per il coinvolgimento nell’insurrezione delle popolazioni locali. metropolitanmagazine

