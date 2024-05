Francia effettua test di missile con capacità nucleare | l’annuncio del ministro

(Adnkronos) – La Francia ha effettuato il primo test di un missile aggiornato con capacità nucleare progettato per essere lanciato da un caccia Rafale. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Sebastien Lecornu, precisando in una nota che il missile Asmpa-R è stato lanciato senza testata da un aereo durante un'esercitazione "sopra il territorio […] L'articolo Francia testa Asmpa-R, missile aggiornato con capacità nucleare proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Il tabù ribadito solo la scorsa settimana dalla Casa Bianca ora vacilla. Il divieto imposto all’Ucraina di usare armi americane per colpire in territorio russo inizia a vacillare. Su spinta del Dipartimento di Stato si è infatti avviato un intenso dibattitto all’interno della Casa Bianca sulla possibilità di far cadere il tabù imposto dal presidente Joe Biden fin dall’inizio della guerra.

ilfattoquotidiano