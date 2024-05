Francesco e Viola si prendono cura di Johanna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nella quarta puntata dicome il mare 2 – in onda stasera alle 21.30 su Canale 5 – Can Yaman e Francesca Chillemi continuano a condividere il lavoro, ma anche e soprattutto il privato. Intanto nelle loro vite fa ingresso l’imprevisto, che li costringe a misurarsi con una nuova sfida. Serie tv: 10 titoli da non perdere a maggio 2024 X Leggi anche › “come il mare 2”, terza puntata: la gelosia di, il ritorno di Farahcome il mare 2, la trama della quarta puntata(Yaman) e(Chillemi) sono alle prese con una nuova quotidianità.

