Francesca Tandoi

(Di giovedì 23 maggio 2024)è una pianista, cantante, compositrice e straordinaria band leader, che vanta ormai da anni un percorso costellato di successi in tutto ilsi può definire una vera e propria eccellenza del, che in soli pochi anni di carriera ha portato la suain giro per il globo e le sue performance sono state accolte con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Ha collaborato, fra i tanti, con artisti del calibro di Scott Hamilton, Philip Harper, Joe Cohn, Owen Hart jr, Anthony Pinciotti, Lee Pearson, Jason Brown, Darryl Hall, Luis Nash, Dave Blankhorn, Marjorie Barnes, Florin Nicolescu, Sergey Manukyan e molti altri. Come leader del suo trio, dal 2014 ad oggi ha già all’attivo sette album, tra cui “Winddance”, che appare nella classifica “top10 bestalbums of 2017” della famosa rivista giapponese “life”. Noi di SuperGuidaTv abbiamoto in esclusiva, in seguito all’uscita del suo nuovo album “BOP WEB” che la pianista, cantante e compositriceha realizzato in collaborazione con Matheus Nicolaiewsky (basso) e Sander Smeets (batteria).