Fra pochi giorni a Crema comincia il torneo di calcio giovanile Presentazione Dossena - premiato Di Gregorio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’ex bandiera Javier Zanetti lo aveva promesso e seppur in videoconferenza si è presentato “virtualmente sul palco del trofeo ““, dove il presentatore Marco Civoli per conversare con la platea presente. Ritirerà presto di persona il premio Radaelli che gli era stato assegnato. "Prometto che l’anno prossimo ci sarò alla cerimonia. In quetia Milano abbiamo festeggiato uno scudetto meritato che ci ricorda il “Triplete“. Durante il gala didella 46esima edizione del trofeo internazionale per squadre Primavera (in programma dal 2 all’8 giugno, con la serata della finalissima, che nell’edizione 2008 fu diretta dall’arbitro internazionale Daniele Orsato) il presidente del comitato Organizzatore Angelo Sacchi nel suo intervento di saluto la ricordato il patron della Pergolettrese, Cesare Fogliazza scomparso la settimana scorsa: "Un figura unica per ilprovinciale".