Fra i due poli c’è il terzo incomodo Claudio Trenta sfida Morisi e Vintani

(Di giovedì 23 maggio 2024) Saranno in tre a contendersi a Barlassina la poltrona da sindaco, che è stata per due mandati di Piermario Galli. In campo stavolta ci sono DanielaParravicini, che è assessora uscente ai Servizi sociali, ha 62 anni ed è stata impiegata nel settore dell’editoria farmaceutica; Paolo, 66 anni titolare di farmacia; e, 71 anni, pensionato. Danielaè la candidata indicata da Insieme per Barlassina, lista civica di area centrosinistra che rivendica con orgoglio i 25 anni di governo del paese e che punta sulla continuità amministrativa. "Voglio continuare a costruire una Barlassina generosa, accogliente e che non lascia indietro nessuno, un paese ordinato e dove sia bello crescere figli e nipoti", ha dettoalla sua prima presentazione. "In 10 anni da assessore ho imparato a mettermi in gioco e a conoscere il territorio, il mio impegno sarà di portare avanti i progetti avviati, continuare a fare rete con le associazioni ed essere vicina a tutti".