FOTO Road to Sassari - seduta a porte aperte all’Imbriani per il Benevento | vibrazioni giuste e clima disteso

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUltimadelin città questa mattina prima della partenza per Roma dove la comitiva sannita soggiornerà al “Mancini Park Hotel”, ormai da qualche tempo una sorta di ‘succursale’ giallorossa nella Capitale.e grande armonia nel gruppo che ha svolto unasul prato dell’Antistadio Imbriani davanti ai tifosi che non hanno fatto mancare la loro presenza anche in un orario non certo comodo. Assente il solo Pastina, ancora alle prese con il recupero dopo l’operazione al ginocchio oltre a Nunziante e Rossi, impegnati con la formazione di Primavera di mister Rocco che sabato mattina disputerà la semifinale dei playoff. Si sono allenati con cautela Capellini e Terranova, ma non sono in dubbio per il match di sabato al “Vanni Sanna” da dove si ripartirà dall’1-0 per ilmaturato nella gara di andata. In grande spolvero Marotta e Starita, autore quest’ultimo di un gol da applausi nella partita finale con un destro piazzato a fil di palo.