‘Forza e coraggio’ | l’ex pallavolista Giacomo Sintini racconta la sua storia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bologna, 23 maggio 2024 – Questa sera alle 19, presso il Boom Knowledge Hub di Crif a Osteria Grande, in via Piemonte 6/8, spazio all’evento di beneficenza "Forza e Coraggio" assieme ae la ‘100 del Dono’. La serata si aprirà con la presentazione dell’Associazione ‘100 del Dono’. A seguire, exe fondatore dell'associazione che porta il suo nome e che si batte contro linfomi e leucemie, ci racconterà la sua esperienza di lotta contro una grave malattia che lo colpì anni fa. Successivamente interverrà Maria Carla Tabanelli, psicologa e psicoterapeuta nonché socia della ‘100 del Dono’. Per finire, aperitivo sulla terrazza, musica e buona compagnia. .