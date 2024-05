Formia Calcio - Under 14 Pro | le quattro nuove finaliste al Centro di Preparazione Olimpica Zauli

(Di giovedì 23 maggio 2024)– Genoa, Hellas Verona, Inter e Lazio.– rispetto all’edizione 2023 – si affacciano all’evento che chiude il cammino dell’14 Pro che lo scorso anno vide trionfare a Coverciano il Padova. Si gioca sabato 25 e domenica 26 maggio, e per poter assistere alle gare previste allo stadio ‘Nicola Perrone’ L'articolo Temporeale Quotidiano. .

XIV Giornata nazionale Adsi: il 26 maggio le dimore storiche liguri aprono le loro porte - ... basato sulla storia e l'identità italiana e che favorisce la nascita di nuove occupazioni e la ... Più di una dimora su tre risulta inoltre essere all'interno di un borgo storico, una su quattro in area ... liguria.bizjournal

Barilla - Plug and Play, aperte candidature per Good Food Makers 2024 - ...startup attive nel mondo del food nato nel 2019 con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di nuove ... con le loro idee, vogliono migliorare almeno una di quattro aree del settore agroalimentare: AI for ... valledaostaglocal