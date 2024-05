Formazioni ufficiali Ternana-Bari | Play-out Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ledi, match valido per il ritorno dei-out diB, in programma oggi, giovedì 23 maggio, alle ore 20.30. Ultima chiamata per rimanere nellacadetta: davanti ai propri tifosi, allo stadio Liberato Liberati di Terni, le Fere hanno due risultati a disposizione nei 120? per mantenere la categoria dato il pareggio 1-1 al San Nicola della gara d’andata, mentre non sono previsti i calci di rigore. I Galletti hanno invece bisogno di un successo per restare inB ed evitare una drammatica retrocessione, un anno dopo aver sfiorato la A. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori, Breda e Giampaolo. LE: Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Amtucci, Faticanti, Luperini, Carboni; Pereiro, DiStefano.: Pissardo, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Maita, Maiello, Benali, Ricci, Sibilli, Nasti.