Formazion - Fond Diasorin | al liceo scientifico G Terragni primo premio concorso nazionale Mad for science

(Di giovedì 23 maggio 2024) Torino, 23 mag. (Adnkronos/Labitalia) - IlG.di Olgiate Comasco (CO) si è aggiudicato questa mattina ildella ottava edizione delMad for, promosso dallaazione, con il progetto 'PLA: un futuro sostenibile?'. Il team, composto dagli studenti Speranza Avino, Noemi Caputo, Marco Bonardi, Giovanni Gaion, Beatrice Mauri e guidato dalla Professoressa Silvia Boi ha vinto 75 mila euro per implementare il proprio biolaboratorio a partire dall'anno scolastico in corso. Al secondo posto si è classificato ilL. Da Vinci di Maglie (LE) con il progetto 'Proactive S-Healing: colla chirurgica multicomponente per la protezione attiva delle ferite', a cui viene riconosciuto undi 45 mila euro. Ilad opzione scienze applicate I. Newton di Chivasso (TO), con il progetto 'Studio dell'effetto di probiotici di ultima generazione (VLS#3) su ceppi di Lattobacilli coltivati in un ambiente 3D fluidodinamico', si è aggiudicato il terzopari a 30 mila euro.