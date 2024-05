Flora - la leonessa di Vinicio ha cessato di vivere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sull’Isola del Governatore, nella baia di Guanabara di fronte a Rio de Janeiro, lei era la ragazza più bella, aveva 18 anni e abitava in una villa di lusso. Suo papà, Mario Piccaglia, era il re dell’acqua minerale in Brasile, l’acqua minerale Fontana, famiglia facoltosa brasiliana di origini italiane. La ragazza s’affacciava al balcone per vedere passare i calciatori del Botafogo che erano in ritiro pre-campionato sull’ isola. Aveva un bel nome,, ed era una ragazza affascinante. Luis de Menezes, soprannominato Vinicius, aveva 22 anni, giocava nel Botafogo con Garrincha e Nilton Santos ed era in ritiro con la squadra all’Isola del Governatore. Colpo di fulmine quando gli occhi della ragazza e quelli del calciatore s’incontrarono mentre lei era al balcone della sua villa e i giocatori del Botafogo erano a passeggio. Luis era di famiglia borghese di Belo Horizonte, studente di architettura ma, improvvisamente, calciatore molto promettente nel Botafogo con uno stipendio di 4500 cruzeiros (90mila lire negli anni Cinquanta).