Flop Redditometro 2024 | decreto sospeso nel giro di 24 ore Cosa prevedeva

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il governo Meloni fasul nuovo, con il caso scoppiato dopo la pubblicazione a sorpresa del nuovoin gazzetta ufficiale, che ha riacceso gli accertamenti sulle spese degli italiani per verificarne la capacità di spesa e situazione economica, in base ai costi sostenuti. Ricordiamo che tutto era stato congelato nel 2018, quando era stato messo in stand by lo strumento di misurazione del reddito (chiamato in gergo), pronto ora a tornare in una versione 4.0. La bomba è scoppiata all’interno della stessa maggioranza, con i cori contrari levati da molti esponenti, come Salvini e Tajani. Così, a poco più di 24 ore dal caos scatenatosi all’indomani dell’approdo delnella Gazzetta del 20 maggio, Giorgia Meloni, dopo un confronto a Palazzo Chigi con il suo viceministro Maurizio Leo, è comparsa in video sui social, dove annuncia che ilministeriale sarà, in attesa di approfondimenti.