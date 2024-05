Fiumicino, all'aeroporto interventi per debellare cocciniglia parassita del pino - fiumicino, all'aeroporto interventi per debellare cocciniglia parassita del pino - All'aeroporto di fiumicino interventi per debellare cocciniglia parassita del pino. Roma, fiumicino ed i Castelli romani sono stati infatti recentemente invasi dalla 'cocciniglia del pino', nota come ... adnkronos