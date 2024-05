Fisco | Renzi - ' redditometro misura illiberal - io l' avevo cancellata'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Il governonon ha introdotto ile il fatto che Meloni menta in un comunicato ufficiale è di rara gravità. Nel 2010, quando la premier era ministra del governo Berlusconi, fu introdotta nella spesa media Istat. Unae, basata su semplici presunzioni di spesa, che costringeva il cittadino all'onore della prova.inefficace nel recupero del gettito fiscale e inutilmente vessatoria. Per questo il mio governo cancellò le medie Istat nel 2015, medie che il governo Meloni voleva reintrodurre. Si dipingono come conservatori e liberali ma sono i peggiori statalisti". Così Matteoin un'intervista al 'Sole 24 ore'. "La Meloni non fa riforme - accusa l'ex premier -: sforna decreti per inseguire l'opinione pubblica. Ma ci sono tredici miliardi di euro fermi perché i decreti attuativi non si sbloccano". A chi gli domanda della decisione della segretaria del Pd di firmare i quesiti della Cgil per l'abrogazione del Jobs Act, "il Jobs act - rivendica- ha creato 1 milione e duecentomila posti di lavoro, di cui la metà a tempo indeterminato.