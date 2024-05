Fisco | Conte - ‘redditometro? Meloni ci ha lavorato per mesi con Leo’

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “ha costruito con il suo viceministro Leo questo redditometro, ci hannopere ora lo ritirano per le polemiche. Mi chiedo cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la campagna elettorale… Ancora tutto e il contrario di tutto, l’ennesima dimostrazione di incapacità”. Così Giuseppea Diritto e Rovescio su Rete4. L'articolo CalcioWeb. .

