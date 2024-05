Fisco | Conte - ' redditometro? Dopo europee Meloni lo riproporrà' **

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "e Giorgetti introducono ile poi se lo rimangiano. Dicono che non vogliono uno stato di polizia fiscale ma vanno in quella direzione. Se lo rimangiano adesso che sono in campagna elettorale, ma vedrete che lo riproporranno un attimo. Andate a casa, siete dilettanti". Così Giuseppea margine di una iniziativa elettorale a Monterotondo.

Il Governo introduce il prelievo forzoso dal conto corrente per chi non paga tasse o multe: denuncia di Renzi - "Vedremo se Salvini e Meloni si rimangiano anche questa promessa", conclude il leader di Italia ... La delega fiscale, o disegno di legge delega per la riforma del Fisco, è un testo legislativo che ... notizie.virgilio

Il Governo introduce il prelievo forzoso dal conto corrente per chi non paga tasse o multe: denuncia di Renzi - "Vedremo se Salvini e Meloni si rimangiano anche questa promessa", conclude il leader di Italia ... La delega fiscale, o disegno di legge delega per la riforma del Fisco, è un testo legislativo che ... notizie.virgilio