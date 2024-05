Firenze - gratta e vince 5 milioni Colpo grosso con 20 euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – Alzarsi una mattina, fare colazione, andare al lavoro, proprio come ogni giorno, con le solite spese da tenere sotto controllo per non sforare il budget familiare e poi scoprirsi all’improvviso milionario, anzi plurimilionario. Il ‘malloppo’ lasciato questa volta dalla dea bendata aè di quelli che danno una bella svolta alla vita: 5ditondi tondi. Né uno zero in più né uno in meno. I soldi sono stati vinti con une Vinci Ultra Numerissimi da 20e il biglietto è statoto nella tabaccheria che si trova all’interno del centro commerciale Esselunga di via Canova, nel quartiere dell’Isolotto. Alle 16 in punto di ieri, un uomo, che secondo alcune testimonianze dovrebbe essere un artigiano del posto, è entrato ed è stato baciato dalla dea bendata. Quando hato le caselle quasi non credeva ai propri occhi. Questa volta non si trattava di una notizia appresa dalla televisione o al circolo da amici ma la Fortuna aveva scelto proprio lui.