Firenze - gesto antisemita contro un docente Carrai | Rigurgito che torna sempre

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – Una stella di David accompagnata dalla scritta “attenzione ebrei”. E’ l’ennesimocomparso qualche giorno fa sulla porta di un professore della facoltà di giurisprudenza dell’ateneo fiorentino, che fa dire a Marcocome “talvolta in nome del pacifismo si finisca per esasperare gli animi, diffondere odio e violenza”. Ma per il Console onorario di Israele per la Toscana, l’Emilia Romagna e la Lombardia, la vera follia è la richiesta d’arresto della Corte penale internazionale dell’Aia nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar, accusati entrambi per crimini di guerra el’umanità. Console, certamente un intervento pesante, ma forse dettato dall’urgenza di bloccare la guerra a Gaza? "Ritengo questa richiesta una totale assurdità e, mi sia permesso, un abominio, mettere sullo stesso piano un’associazione terroristica come Hamas, come peraltro riconosciuta anche dall’Unione Europea; e un Paese dove vige la democrazia quale Israele, che ha subito un attacco terroristico il 7 ottobre scorso pari a quello dell’11 settembre e molto peggio di quello al Bataclan di Parigi, è una follia.