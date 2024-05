Fiorentina a Cagliari stasera - 20,4 - ma non sarà una gita Pensiero ad Atene Le scelte di Italiano Formazioni

(Di giovedì 23 maggio 2024)festa per Claudio Ranieri, nella sua ultima partita sulla panchina del. Ma la, pur rendendo omaggio a quello che è stato anche un suo allenatore, vincitore anche di una memorabile Coppa Italia, farà di tutto per vincerla, questa partita (, 20,45, diretta Dzn). Un successo le assicurerà quell'ottavo posto che le darebbe la certezza di essere qualificata anche l'anno prossimo nelle coppe europee L'articolo proviene da Firenze Post. .

La Fiorentina sbarca sull’isola con la possibilità concreta di difendere l’ottavo posto grazie al 2-2 contro il Napoli in una serata che ha confermato il momento prolifico dei viola e ovviamente la squadra di Italiano è sempre più concentrata sulla finale di Conference League contro l’Olympiacos. infobetting

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cagliari-Fiorentina, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2023/2024. I sardi hanno raggiunto la salvezza ma devono fare i conti con la decisione di Claudio Ranieri: lascia la panchina sarda e presumibilmente anche il calcio. sportface

Cagliari, 22 maggio 2024 – La Fiorentina è nel pieno delle sfide per l’Europa: quella attuale (mercoledì 29 maggio gioca la finale di Conference League contro l’Olympiakos) e quella futura (vincendo stasera a Cagliari accederebbe alla prossima Conference). sport.quotidiano

TORINO, Dopo la Conference nuovo tentativo per Italiano - TORINO, Dopo la Conference nuovo tentativo per Italiano - La fiorentina nella giornata di domani si giocherà l'ultima sfida di campionato contro il cagliari, in attesa di puntare tutte le proprie fiches sulla finale di Conference League ... firenzeviola

Toro, occhi su Cagliari-Fiorentina: l’Europa può ancora passare dall’8° posto - Toro, occhi su cagliari-fiorentina: l’Europa può ancora passare dall’8° posto - Passerà dalla Sardegna la corsa alla Conference League di fiorentina, Torino e Napoli. La gara della squadra di Italiano è stata anticipata a giovedì sera e metterà in palio punti importanti nella cor ... toronews

