Fiaso - ' telemedicina al pal - usiamo solo l' 1% delle potenzialità'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) -ancora al palo in Italia. "Tra le prestazioni oggi erogabili in televisita, la quota di quelle effettivamente fornite è tra l'1% e il 5% nell'86%aziende sanitarie che dispongono del servizio". E' il dato estratto per, la Federazioneaziende sanitarie e ospedaliere, da una ricerca dell'Osservatorio Sanità digitale del Politecnico di Milano, presentata oggi nel capoluogo lombardo. "Stiamo utilizzandol'1%attuali dei sistemi di", denuncia il presidente, Giovanni Migliore. "Attraverso la tecnologia potremmo migliorare l'efficienza, l'accessibilità e la qualitàcure, ma non riusciamo a superare barriere che impediscono una più ampia adozione dei servizi in favore dei pazienti". Ostacoli "regolamentari, culturali e organizzativi" che "è necessario abbattere - esorta Migliore - per colmare il divario tra i servizi disponibili e il loro effettivo impiego".