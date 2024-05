Fiaso - ' telemedicina al pal - usiamo solo l' 1% delle potenzialità'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) -ancora al palo in Italia. "Tra le prestazioni oggi erogabili in televisita, la quota di quelle effettivamente fornite è tra l'1% e il 5% nell'86%aziende sanitarie che dispongono del servizio". E' il dato estratto per, la Federazione dell .

Fiaso, 'telemedicina al palo, usiamo solo l'1% delle potenzialità' - fiaso, 'telemedicina al palo, usiamo solo l'1% delle potenzialità' - Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) - telemedicina ancora al palo in Italia. 'Tra le prestazioni oggi erogabili in televisita, la quota di ... notizie.tiscali

Telemedicina: utilizzato solo l’un per cento delle potenzialità - telemedicina: utilizzato solo l’un per cento delle potenzialità - “Tra le prestazioni oggi erogabili in televisita la quota di quelle effettivamente fornite è tra l’ 1 e il 5 per cento nell’ 86 per cento delle aziende sanitarie che dispongono del servizio”. Questo, ... opinione

Il prezzo del gas oltrepassa anche i 36 euro e poi scende - Il prezzo del gas oltrepassa anche i 36 euro e poi scende - “First practice in Paris”: con un post su Instagram Jannik Sinner ha diffuso le immagini del primo allenamento a Parigi, sulla terra rossa del Roland Garros, tra l’entusiasmo di tanti tifosi. Un modo ... altoadige